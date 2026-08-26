Sevgili Yay, sabah Güneş-Neptün açısı kendi hayatınla ilgili beklentilerini biraz karıştırabilir ve bu durum ilişkiye de yansıyabilir. İlişkin varsa, kendinle ilgili huzursuzluğunu partnerine yöneltmemeye dikkat et. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde ev, aile ve güven ihtiyacı daha fazla öne çıkıyor. Birlikte yaşama ya da ailelerle ilgili bir konu açılırsa kimin haklı olduğundan çok ikinizin de rahat edeceği düzeni konuşun.

Bekarsan, Ay’ın ev ve aile alanına geçmesi tanıdık çevreden birini öne çıkarabilir. Daha önce hiç o gözle bakmadığın birinin ilgini çekmesi mümkün. Uzakta bir ihtimal ararken yakınındaki insanları tamamen gözden kaçırma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…