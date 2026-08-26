Sevgili Yay, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı olmak istediğin yerle bulunduğun noktayı karşılaştırmana neden olabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise ev ya da aileyle ilgili önemli bir meseleyi açabilir. Akşam Güneş ile Merkür kariyer alanında kavuştuğunda iş görüşmesi, sunum ya da önemli bir konuşma için kendini çok daha hazır hissedebilirsin.

Maddi konularda mesleğinle bağlantılı bir ücret ya da rakam konuşması yapılabilir. Akşamki kavuşum sana ne istediğini daha açık anlatma fırsatı veriyor. Görüşmeye girmeden önce kafandaki rakamı belirlemen işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerken ev, aile ve güven ihtiyacın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, birlikte yaşama düzeni ya da ailelerle ilgili bir konu konuşulabilir. Tartışmayı büyütmek yerine uygulanabilir bir çözüm bulmaya çalışın. Bekar bir Yay burcu isen, zaten bildiğin bir çevreden biri dikkatini çekebilir. Bazen yeni bir ihtimal sandığından çok daha yakında olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…