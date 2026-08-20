Sevgili Yay, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık sosyal çevrenle aşk, keyif ve yaratıcılık alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında veya özel planlarında arkadaşlarının senden beklentileriyle kendi yapmak istediğin şeyler çakışabilir. Her davete, projeye ya da ricaya aynı anda yetişmeye çalışmak yerine bugün biraz kendi önceliklerini düşünmelisin. Ay senin burcunda ilerlediği için enerjin yüksek olabilir ama bu enerjiyi herkese dağıtırsan gün sonunda kendine ayıracak gücün kalmayabilir. Programını kendi ihtiyaçlarını da hesaba katarak düzenlemen iyi olacaktır.

Maddi konularda arkadaş grubunla yaptığın bir planın masrafı düşündüğünden fazla olabilir. Sırf ortamın havasını bozmamak için kendi payından fazlasını üstlenmek zorunda değilsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün sosyal çevre ile özel hayatın arasında bir denge kurman gerekebilir. İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerin senden daha fazla zaman veya ilgi beklerken sen arkadaşlarına ya da kendi planlarına yönelmek isteyebilirsin. Bekar bir Yay burcuysan, sosyal çevrenden biriyle başlayan bir yakınlığın senden beklediğinden hızlı ilerlemesi mümkün. Kendi temponu korumalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…