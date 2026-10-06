Sevgili Yay, ortaya atacağın beklenmedik bir fikir bugün partnerinle aranızda yeni bir heyecan yaratabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı seni cesaretlendiriyor; Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu fikri hayata geçirirken bir plana oturtmanı sağlıyor, böylece sadece heyecanda kalmıyorsunuz.

Yalnızsan, hiç planlamadığın bir anda biriyle tanışman seni şaşırtabilir. Bu ani tanışıklığı merakla ama acele etmeden sürdürmen sana iyi gelir; özgürlüğüne düşkün yapın bugün de kendini gösterse de küçük adımlarla ilerlemek daha sağlam.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…