Ortak bir gelecek planı üzerine konuşman bugün beklediğinden daha keyifli geçiyor Yay. Yöneticin Jüpiter'in Ay'la kendi burcunda kavuşması bu konuşmaya iyimser bir hava katıyor; Akrep'teki Merkür-Venüs kavuşumu da niyetini bulanıklığa yer bırakmadan ortaya koymanı sağlıyor.

Yalnızsan, farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biriyle bugün tanışman hiç de sürpriz olmaz. Merakını canlı tutup adım adım ilerlemen seni ufak ama büyüyen bir yakınlaşmaya götürüyor; Venüs'ün retrosu eski bir yurt dışı aşkını hatırlatsa da bugünkü genişleme havası yeni bir hikâyeye de kapı açıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…