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6 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.10.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

6 Ekim Salı günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Ortak bir gelecek planı üzerine konuşman bugün beklediğinden daha keyifli geçiyor Yay. Yöneticin Jüpiter'in Ay'la kendi burcunda kavuşması bu konuşmaya iyimser bir hava katıyor; Akrep'teki Merkür-Venüs kavuşumu da niyetini bulanıklığa yer bırakmadan ortaya koymanı sağlıyor.

Yalnızsan, farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biriyle bugün tanışman hiç de sürpriz olmaz. Merakını canlı tutup adım adım ilerlemen seni ufak ama büyüyen bir yakınlaşmaya götürüyor; Venüs'ün retrosu eski bir yurt dışı aşkını hatırlatsa da bugünkü genişleme havası yeni bir hikâyeye de kapı açıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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