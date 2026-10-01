Sevgili Yay, İkizler'deki Ay ilişki alanından geçiyor ama gün boyu boşlukta olduğu için partnerinle yaptığınız konuşmalar net bir yere varmayabilir. Tatil planı, ev düzeni ya da ortak bir karar üzerinde anlaşamamanız sorun değil; bugün sonuç almaya çalışmak yerine sadece yan yana olmanın tadını çıkar. Neptün romantizm alanında Mars'la uyum içinde, bu yüzden birlikte bir film izlemek ya da müzik dinlemek sizi yakınlaştırır. Merkür'ün Plüton'la gerilimi yüzünden ufak bir laf dokundurmaya dikkat et.

Bekarsan içinde sakladığın bir hoşlantı bugün düşüncelerini sık sık işgal edebilir. Venüs gizli alanında durağanlaştığı için bu duyguyu şimdilik kendine saklamak isteyebilirsin. Acele etmeden karşındakinin sana ilgisini gözlemlemek, doğru zamanda adım atmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…