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2 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 

2 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, İkizler'deki Ay ilişki alanından geçiyor ama gün boyu boşlukta olduğu için partnerinle yaptığınız konuşmalar net bir yere varmayabilir. Tatil planı, ev düzeni ya da ortak bir karar üzerinde anlaşamamanız sorun değil; bugün sonuç almaya çalışmak yerine sadece yan yana olmanın tadını çıkar. Neptün romantizm alanında Mars'la uyum içinde, bu yüzden birlikte bir film izlemek ya da müzik dinlemek sizi yakınlaştırır. Merkür'ün Plüton'la gerilimi yüzünden ufak bir laf dokundurmaya dikkat et.

Bekarsan içinde sakladığın bir hoşlantı bugün düşüncelerini sık sık işgal edebilir. Venüs gizli alanında durağanlaştığı için bu duyguyu şimdilik kendine saklamak isteyebilirsin. Acele etmeden karşındakinin sana ilgisini gözlemlemek, doğru zamanda adım atmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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