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Yay Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ekim Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün birlikte hareket etmek sana iyi gelecek; İkizler'deki Ay ilişki alanında ilerlerken bir arkadaşınla ya da partnerinle yapacağın tempolu yürüyüş hem kalçalarını hem de bacaklarını çalıştırır. Uyluk arkasında bir gerginlik hissediyorsan günün sonunda birkaç esneme hareketi yapmayı ihmal etme. Akrep'e geçen Merkür gizli alanında ilerlediği için uykunun kalitesi dalgalanabilir; yatmadan önce ağır yemeklerden ve alkolden uzak durmak karaciğerini de rahatlatır. Akşam öğününde kızartma yerine ızgara sebzeleri seçmek bu desteği artıracak. Jüpiter'in Ay'la uyumu iyimserliğini artırıyor; yeni bir spor aktivitesine başlamak için ilk adımı bugün atabilirsin. Yalnız heves ederek ilk günden fazla yüklenme; kas ağrısı yaşamamak için hareketlerin süresini yavaş yavaş artırmak en sağlıklısı olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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