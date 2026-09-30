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Yay Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iş hayatında ortaklıklar ve birebir görüşmeler öne çıkıyor. Ay'ın İkizler'deki yolculuğu ilişki alanından geçtiği için bir müşteriyle, iş ortağıyla ya da danışmanla yapacağın konuşma verimli geçebilir. Yurt dışı bağlantılı ya da eğitimle ilgili bir iş de şanslı; Jüpiter'in Ay'la uyumu bu alanı destekliyor.

Maddi olarak perde arkasındaki giderlere dikkat. Gözden kaçan küçük ödemeler ya da birine sessizce yaptığın yardımlar bütçende yer tutabilir; Merkür'ün Akrep'e geçmesi bunları görünür kılıyor. Hesaplarını bir kez kontrol etmekte fayda var.

Peki ya aşk? Partnerinle aranızdaki uyum yükseliyor, çünkü Ay ilişki alanında. Birlikte plan yapmak ve fikir alışverişi yapmak ilişkinize taze bir enerji getirir. Henüz bir ilişkin yoksa tanışacağın biriyle aranda hızlı bir yakınlık doğabilir; karşındakinin anlattıklarını dikkatle dinle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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