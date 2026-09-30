Sevgili Yay, bugün iş hayatında ortaklıklar ve birebir görüşmeler öne çıkıyor. Ay'ın İkizler'deki yolculuğu ilişki alanından geçtiği için bir müşteriyle, iş ortağıyla ya da danışmanla yapacağın konuşma verimli geçebilir. Yurt dışı bağlantılı ya da eğitimle ilgili bir iş de şanslı; Jüpiter'in Ay'la uyumu bu alanı destekliyor.

Maddi olarak perde arkasındaki giderlere dikkat. Gözden kaçan küçük ödemeler ya da birine sessizce yaptığın yardımlar bütçende yer tutabilir; Merkür'ün Akrep'e geçmesi bunları görünür kılıyor. Hesaplarını bir kez kontrol etmekte fayda var.

Peki ya aşk? Partnerinle aranızdaki uyum yükseliyor, çünkü Ay ilişki alanında. Birlikte plan yapmak ve fikir alışverişi yapmak ilişkinize taze bir enerji getirir. Henüz bir ilişkin yoksa tanışacağın biriyle aranda hızlı bir yakınlık doğabilir; karşındakinin anlattıklarını dikkatle dinle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…