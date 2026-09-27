Sevgili Yay, bu hafta iş nedeniyle normal çalışma alanının dışına çıkabilirsin. Başka bir ofise gitmek, sahada bulunmak, bir etkinliğe katılmak ya da farklı insanlarla görüşmek günlük düzenini değiştirebilir. Masa başından uzaklaşmak sana iyi gelecek ve özellikle yeni tanışacağın birinden işine yarayacak bir fikir duyabilirsin. Haftanın sonunda elinde yeni bir bağlantı olması mümkün.

Maddi konularda kısa bir yolculuk ya da şehir içinde yapacağın ekstra ulaşım bütçene girebilir. Son dakika alınan biletler veya plansız yolculuklar pahalıya gelebileceği için tarih belliyse rezervasyonu erkenden yapmak daha avantajlı olabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa birkaç günlüğüne bile olsa birlikte ortam değiştirmek ikinize iyi gelebilir. Büyük bir tatil gerekmiyor; normal rutininizden çıkmanız yeterli. Bekarsan başka bir şehirden gelen ya da sık seyahat eden biriyle tanışabilirsin. Onun hareketli yaşamı seni heyecanlandırabilir ama iletişimin devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…