Sevgili Yay, bu hafta partnerinle ortam değiştirmek ilişkinize iyi gelebilir. Bunun için uzun bir tatil planlamanız gerekmiyor; günübirlik bir gezi, farklı bir semt ya da daha önce gitmediğiniz bir yer bile yeterli. Sen zaten aynı programın sürekli tekrar etmesinden çabuk sıkılıyorsun; birlikte yeni bir anı yaratmak aranızdaki enerjiyi tazeleyebilir.

Bekarsan başka bir şehirde yaşayan, sık seyahat eden ya da hayat düzeni senden oldukça farklı biriyle tanışabilirsin. İlk anda bu farklılık sana heyecan verici gelebilir. Flört güzel ilerlerse mesafeyi nasıl yöneteceğinizi düşünmek için daha sonra bolca vaktiniz olacak; şimdilik birbirinizi tanımaya bak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…