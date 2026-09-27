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Yay Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:16
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Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Eylül - 4 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta partnerinle ortam değiştirmek ilişkinize iyi gelebilir. Bunun için uzun bir tatil planlamanız gerekmiyor; günübirlik bir gezi, farklı bir semt ya da daha önce gitmediğiniz bir yer bile yeterli. Sen zaten aynı programın sürekli tekrar etmesinden çabuk sıkılıyorsun; birlikte yeni bir anı yaratmak aranızdaki enerjiyi tazeleyebilir.

Bekarsan başka bir şehirde yaşayan, sık seyahat eden ya da hayat düzeni senden oldukça farklı biriyle tanışabilirsin. İlk anda bu farklılık sana heyecan verici gelebilir. Flört güzel ilerlerse mesafeyi nasıl yöneteceğinizi düşünmek için daha sonra bolca vaktiniz olacak; şimdilik birbirinizi tanımaya bak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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