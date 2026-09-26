Sevgili Yay, bugün bir planını paylaştığında beklemediğin bir eleştiriyle karşılaşabilirsin; Mars-Chiron gerginliği, özgürlüğüne yönelik en ufak bir kısıtlamaya karşı seni daha hassas kılıyor. Eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak görmeden dinlemen, bugünü daha rahat geçirmeni sağlayacak.

Maddi olarak eski bir plansız harcamanın sonucuyla bugün yüzleşebilirsin; bu deneyimden ders çıkarman, gelecekte benzer bir hatayı önleyecek.

Peki ya aşk? Partnerinin senden daha fazla bağlılık istemesi bugün seni sıkışmış hissettirebilir; bu hissin ardındaki eski bir özgürlük kaygısını fark etmen, tepkini yumuşatacak. Bekar Yaylar, bugün ciddi bir yaklaşımla karşılaştığında içgüdüsel olarak geri çekilebilir; bu içgüdünün eski bir korkudan geldiğini fark etmesi, fırsatı değerlendirmesine yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…