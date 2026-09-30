Sevgili Yay, İkizler'deki Ay ilişki alanından geçerken partnerinle aranızdaki uyum bugün belirgin şekilde artıyor. Birlikte gelecek planları yapmak, bir yolculuk hayali kurmak ya da sadece uzun uzun sohbet etmek ilişkinize tazelik katacak. Merkür'ün Akrep'e geçmesi ise bazı duygularını kendine saklama isteği doğurabilir; önemli bir şey varsa bunu partnerinle paylaşmaktan kaçma. Onun fikirlerine gerçekten ilgi göstermen, kendini değerli hissetmesini sağlayacak.

Kimseyle birlikte değilsen bugün tanıştığın biriyle aranızda beklenmedik bir yakınlık kurulabilir. Karşındakinin anlattıklarına gerçekten kulak vermen, bu tanışmayı sıradan bir sohbetten fazlasına dönüştürecek. Jüpiter'in Ay'la uyumu uzak yerlerle ilgili bir bağlantıyı da öne çıkarıyor; yurt dışıyla ilgisi olan biri bugün ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…