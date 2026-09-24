Sevgili Yay, Ay'ın Balık'ta bir gün daha kalması bugün sakin anların kıymetini sana hatırlatıyor; partneriyle geçirdiğin bu sakin anların değerini daha iyi anlayabilirsin. Bu fark ediş ilişkinize yeni bir anlam katabilir ve rutin akışınıza güzel bir mola sunabilir.

Bekar Yaylar ise dün hissettiği çekingenliğin yerini bugün merakına bırakabileceğini görebilir; bu merak onu beklenmedik bir tanışıklığa götürebilir. Meraklı tarafını bastırmadan takip etmesi, bugün ona yeni bir kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…