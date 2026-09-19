Sevgili Yay, aklındaki bir fikri partnerinle paylaşmadan önce bugün biraz düşünmeyi denemen işine yarayacak; bu küçük bekleme, fikrinin daha iyi karşılanmasını sağlayacak.

Bekar Yaylar, hemen atılmak yerine karşılaştığı kişiyi biraz daha tanımayı tercih ederse bugün her zamankinden daha akıllıca bir adım atmış olur.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…