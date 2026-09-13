Sevgili Yay, kariyerde hareketli bir haftaya giriliyor. Güneş–Mars sekstili iş görüşmesi, yeni görev, sunum ya da yöneticiyle yapılmak istenen bir konuşmada hız kazandırabilir. Yeni bir fırsat çıktığında yalnızca heyecana kapılmadan görevin ne kadar zaman ve sorumluluk getirdiğini öğrenmek önemli olabilir. Hafta ortasında duyulan bir iş bilgisini doğrulamadan başkasına aktarmamak da faydalı olur.

Para tarafında yeni bir pozisyon veya görev konuşuluyorsa yalnızca maaş rakamına odaklanmamak gerekiyor. Yol, yemek, prim, çalışma saatleri ve evden çalışma imkanı toplam kazancı doğrudan değiştirebilir. Kağıt üzerinde yüksek görünen bir teklifin ay sonunda ne bıraktığını hesaplamak daha doğru bir karşılaştırma sağlayabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa kariyer planındaki değişiklik ortak düzeni de etkileyebilir. Yeni programın birlikte geçirilen zamanı nasıl değiştireceğini önceden konuşmak hafta içinde çıkabilecek bir program sorununu azaltabilir. Bekarsan iş çevresinden biriyle iletişim daha kişisel hale gelebilir; tek bir sıcak sohbet yerine iş dışında da görüşme isteğinin olup olmadığı belirleyici olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…