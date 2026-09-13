Sevgili Yay, bu hafta Jüpiter cömertçe bir fırsat sunuyor ama abartıya kaçmamanızı da istiyor. 14-20 Eylül aralığında eğitim, yurt dışı bağlantılı bir iş ya da yayıncılıkla ilgili bir konudan beklenmedik bir kazanç gelebilir. İyimserliğiniz bu hafta gerçekten işinize yarayacak, yeter ki hesap kitap yapmadan büyük vaatlere hemen inanmayın. Özgürlük tutkunuz harcamalarınıza da yansıyabilir; bir seyahat ya da deneyim için cebinizi zorlamadan önce bütçenizi bir kez gözden geçirin. Genişleme isteğiniz doğru yönlendirildiğinde bu hafta size gerçek kazanç kapıları açabilir.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…