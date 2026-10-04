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Yay Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 5 Ekim - 11 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ekim - 11 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, arkadaş çevrenden gelecek bir haber hafta boyunca planlarını değiştirebilir. Hedeflerin ve sosyal çevren konusunda yeni bir sayfa ise Yeniay'la birlikte hafta sonunda açılabilir. Yöneticin Jüpiter'in Aslan'da güçlü olması ve Mars'ın Uranüs'le uyumlu açı kurması, yurt dışı, eğitim ya da seyahatle ilgili bir fikri aniden gündemine taşıyabilir. Detayları sormadan kesin karar verme.

Maddi olarak ortak bir proje ya da arkadaşınla yapılan bir plan harcama gerektirebilir. Gizli kalmış bir masrafı ya da unutulmuş bir aboneliği kontrol etmek için Venüs retrosu iyi bir hatırlatma. Önce hesabı sor, sonra katıl.

Gelelim aşka. Geçmişte anlatamadığın bir duygu bu hafta içinden gelip konuşmak istiyor; bunu bir arkadaş sohbeti havasında açmak işini kolaylaştırır. Tek başınaysan bir arkadaş toplantısında ya da ortak bir etkinlikte tanışacağın biri hafta sonuna doğru dikkatini çekebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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