Sevgili Yay, arkadaş çevrenden gelecek bir haber hafta boyunca planlarını değiştirebilir. Hedeflerin ve sosyal çevren konusunda yeni bir sayfa ise Yeniay'la birlikte hafta sonunda açılabilir. Yöneticin Jüpiter'in Aslan'da güçlü olması ve Mars'ın Uranüs'le uyumlu açı kurması, yurt dışı, eğitim ya da seyahatle ilgili bir fikri aniden gündemine taşıyabilir. Detayları sormadan kesin karar verme.

Maddi olarak ortak bir proje ya da arkadaşınla yapılan bir plan harcama gerektirebilir. Gizli kalmış bir masrafı ya da unutulmuş bir aboneliği kontrol etmek için Venüs retrosu iyi bir hatırlatma. Önce hesabı sor, sonra katıl.

Gelelim aşka. Geçmişte anlatamadığın bir duygu bu hafta içinden gelip konuşmak istiyor; bunu bir arkadaş sohbeti havasında açmak işini kolaylaştırır. Tek başınaysan bir arkadaş toplantısında ya da ortak bir etkinlikte tanışacağın biri hafta sonuna doğru dikkatini çekebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…