Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter'in Aslan'da bulunması ve Ay'ın bugün orada Mars'la kavuşması sana büyük resmi görme konusunda güçlü bir cesaret veriyor; bir eğitim fırsatı ya da seyahat planı aklına düşebilir. Sabahki yumuşak açı bu planı gerçekçi bir zemine oturtmana yardımcı oluyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir belge ya da vize işleminde aksama yaratabilir; son ana bırakmamak en doğrusu. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle plan tekrar rayına oturuyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu, uzun vadeli bir yatırım ya da eğitim masrafı konusunda seni temkinli davranmaya itiyor. Öğleden sonraki gerginlik beklenmedik bir masrafla kendini gösterebilir; acele karar vermemek işine yarar. Akşam saatlerinde bütçen konusunda rahatlıyorsun.

Peki ya aşk? Ortak bir gelecek planı üzerine konuşmak, ilişkisi olan Yaylar için bugün gündeme gelebilir; sabahki iyimser hava bu konuşmayı kolaylaştırıyor. Farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biriyle tanışmak, tek olanlar için bugün sürpriz olmaz; Venüs'ün retrosu eski bir yurt dışı aşkını da hatırına getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…