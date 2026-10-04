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Yay Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Ekim Pazartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter'in Aslan'da bulunması ve Ay'ın bugün orada Mars'la kavuşması sana büyük resmi görme konusunda güçlü bir cesaret veriyor; bir eğitim fırsatı ya da seyahat planı aklına düşebilir. Sabahki yumuşak açı bu planı gerçekçi bir zemine oturtmana yardımcı oluyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir belge ya da vize işleminde aksama yaratabilir; son ana bırakmamak en doğrusu. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle plan tekrar rayına oturuyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu, uzun vadeli bir yatırım ya da eğitim masrafı konusunda seni temkinli davranmaya itiyor. Öğleden sonraki gerginlik beklenmedik bir masrafla kendini gösterebilir; acele karar vermemek işine yarar. Akşam saatlerinde bütçen konusunda rahatlıyorsun.

Peki ya aşk? Ortak bir gelecek planı üzerine konuşmak, ilişkisi olan Yaylar için bugün gündeme gelebilir; sabahki iyimser hava bu konuşmayı kolaylaştırıyor. Farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biriyle tanışmak, tek olanlar için bugün sürpriz olmaz; Venüs'ün retrosu eski bir yurt dışı aşkını da hatırına getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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