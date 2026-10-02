article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yay Burcu chevron-right-grey 3 Ekim Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün fikirlerini savunma isteğin çok yüksek. Mars eğitim ve inanç alanından Plüton'a karşıt açı yaptığı için bir kardeşinle, komşunla ya da yakın çevrendeki biriyle hararetli bir tartışmaya girebilirsin. Haklı olsan bile üslubunu yumuşatmak ilişkini korur. Uzak bir yolculuk, yurt dışı başvurusu ya da eğitim planı üzerinde çalışıyorsan ayrıntıları gözden geçirmek için uygun bir gün.

Maddi olarak Yengeç'teki Ay ortak kaynaklar alanında bir dönemi kapatıyor. Bir borcu bitirmek, ortak bir hesabı düzenlemek ya da sigorta ve vergi gibi işleri sonuçlandırmak içini rahatlatır.

Peki ya aşk? Venüs bugün gizli alanında retroya başlıyor ve geçmişte kalan bir aşk, kimseye anlatmadığın bir özlem ya da gizli bir ilgi yeniden aklını meşgul edebilir. İlişkindeysen partnerinle içindeki kaygıları paylaşmak yükünü hafifletir. Kimseyle görüşmüyorsan eski bir hayranlığın geri dönmesi mümkün; ancak bu duyguyu gerçeğe dökmeden önce biraz zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın