Sevgili Yay, bugün fikirlerini savunma isteğin çok yüksek. Mars eğitim ve inanç alanından Plüton'a karşıt açı yaptığı için bir kardeşinle, komşunla ya da yakın çevrendeki biriyle hararetli bir tartışmaya girebilirsin. Haklı olsan bile üslubunu yumuşatmak ilişkini korur. Uzak bir yolculuk, yurt dışı başvurusu ya da eğitim planı üzerinde çalışıyorsan ayrıntıları gözden geçirmek için uygun bir gün.

Maddi olarak Yengeç'teki Ay ortak kaynaklar alanında bir dönemi kapatıyor. Bir borcu bitirmek, ortak bir hesabı düzenlemek ya da sigorta ve vergi gibi işleri sonuçlandırmak içini rahatlatır.

Peki ya aşk? Venüs bugün gizli alanında retroya başlıyor ve geçmişte kalan bir aşk, kimseye anlatmadığın bir özlem ya da gizli bir ilgi yeniden aklını meşgul edebilir. İlişkindeysen partnerinle içindeki kaygıları paylaşmak yükünü hafifletir. Kimseyle görüşmüyorsan eski bir hayranlığın geri dönmesi mümkün; ancak bu duyguyu gerçeğe dökmeden önce biraz zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…