Sevgili Yay, bu hafta Jüpiter kalçalar, uyluklar ve karaciğerinizle ilgili bir uyarı gönderiyor. 14-20 Eylül aralığında hareketli, dışarıda geçen günler kalçalarınızda ve bacaklarınızda bir yorgunluğa yol açabilir; uzun yürüyüşlerden önce esneme yapmayı ihmal etmeyin. Aşırıya kaçma eğiliminiz bu hafta sofranıza da yansıyabilir; ağır ya da alkollü bir akşam, ertesi gün karaciğerinizin sizi uyarmasına neden olabilir. Özgürlük tutkunuz sizi bir kez daha maceraya çağırabilir, ancak bedeninizin de dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Ölçülü bir tempo, hem enerjinizi korumanızı hem de bu haftanın fırsatlarından tam anlamıyla keyif almanızı sağlayacak.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…