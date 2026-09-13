article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yay Burcu chevron-right-grey 14 Eylül - 20 Eylül Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Eylül - 20 Eylül haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Jüpiter kalçalar, uyluklar ve karaciğerinizle ilgili bir uyarı gönderiyor. 14-20 Eylül aralığında hareketli, dışarıda geçen günler kalçalarınızda ve bacaklarınızda bir yorgunluğa yol açabilir; uzun yürüyüşlerden önce esneme yapmayı ihmal etmeyin. Aşırıya kaçma eğiliminiz bu hafta sofranıza da yansıyabilir; ağır ya da alkollü bir akşam, ertesi gün karaciğerinizin sizi uyarmasına neden olabilir. Özgürlük tutkunuz sizi bir kez daha maceraya çağırabilir, ancak bedeninizin de dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Ölçülü bir tempo, hem enerjinizi korumanızı hem de bu haftanın fırsatlarından tam anlamıyla keyif almanızı sağlayacak.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Yay burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın