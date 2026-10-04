Sevgili Yay, ortak bir proje ya da arkadaşınla yapılan bir plan bu hafta harcama gerektirebilir. Gizli kalmış bir masrafı ya da unutulmuş bir aboneliği kontrol etmek için retrodaki Venüs iyi bir hatırlatma. Jüpiter'in Aslan'da güçlü olması ve Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir yatırımı cazip gösterebilir; ama önce hesabı sor, sonra katıl. Hafta sonundaki Yeniay sosyal çevrenden gelen bir fırsatı destekliyor, yine de kesin ödemeyi hafta sonundan önce yapma. Grup içinde masrafı kimin üstleneceğini baştan konuşmak hem bütçeni hem dostluğunu korur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…