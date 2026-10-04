Sevgili Yay, içinde sakladığın bir duygu bu hafta konuşmak için sıra bekliyor. Retrodaki Venüs gizli bir kaygıyı ya da anlatamadığın bir hikâyeyi yüzeye çıkarabilir. Bunu ciddi bir hesaplaşma gibi değil, bir arkadaş sohbeti havasında açarsan ilişkin yumuşar. Hafta sonunda Yeniay ortak dostlarla birlikte yapılacak bir planı gündeme getiriyor; partnerinle bu planı birlikte kurmak aranızdaki bağı tazeler.

Tek başınaysan bir arkadaş toplantısında ya da ortak bir etkinlikte tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı ilk adımı atman için sana yeterince hız veriyor. Özgürlüğüne düşkünlüğün konuşmanın bir parçası olsun; bunu baştan söylemek, sonradan açıklama yapmaktan çok daha rahat bir yol.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…