Sevgili Yay, bugünün gökyüzü senin doğana çok yakın bir enerji taşıyor; Jüpiter'in Uranüs'e attığı beşlik açı aklına alışılmadık bir fikir getirebilir. Etraftaki ağır, ölçülü hava ise bu fikri hemen paylaşmak yerine biraz olgunlaştırmanı istiyor.

Seni heyecanlandıran bir kazanç fikri bugün aklına gelebilir; onu hemen uygulamaya koymak yerine küçük bir test yapman akıllıca olacak, bu adım seni büyük bir hayal kırıklığından koruyabilir.

Aklındaki bir fikri partnerinle paylaşmadan önce biraz düşünmeyi denemen bugün işine yarayacak; bu küçük bekleme fikrin daha iyi karşılanmasını sağlayacak. Hemen atılmak yerine biraz tanımayı tercih etmek, bekar Yaylar için bugün her zamankinden daha akıllıca olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…