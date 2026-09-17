Sevgili Yay, bugün kendi burcunuzdaki İlk Dördün, başlattığınız bir projenin ilk ciddi engeliyle karşılaşmanıza neden olabilir; bu engel sizi durdurmak için değil, kararlılığınızı test etmek için var. Merkür'ün Satürn'e karşıt açısı ise bir konuşmada her zamankinden ölçülü davranmanızı gerektiriyor.

İyimserliğinizi bugün gerçekçilikle dengelemeniz gerekiyor; büyük bir vaade eskisinden daha temkinli yaklaşmanız akıllıca olur. Kendi burcunuzdaki İlk Dördün, ertelediğiniz bir kararı artık vermeniz için size baskı yapacak.

Bugün kendi burcunuzdaki İlk Dördün ilişkinizde başlattığınız bir konunun ilk ciddi engeliyle karşılaşmanıza neden olabilir; partnerinizle her zamankinden ağır, gerçekten önemli bir konuyu konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu ağırlık size yabancı gelse de ilişkinize gerçek bir derinlik katacak. Karşılaştığınız kişiyle yüzeysel bir flörtten çok, ilk andan itibaren gerçek bir bağlantı kurma fırsatı bekar Yaylar için bugün doğabilir; bu kişi sizinle aynı ciddiyeti paylaşıyorsa, alışılmadık şekilde hızlı bir yakınlaşma yaşayabilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…