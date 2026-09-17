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Yay Burcu right-white
18 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 18 Eylül Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kendi burcunuzdaki İlk Dördün, başlattığınız bir projenin ilk ciddi engeliyle karşılaşmanıza neden olabilir; bu engel sizi durdurmak için değil, kararlılığınızı test etmek için var. Merkür'ün Satürn'e karşıt açısı ise bir konuşmada her zamankinden ölçülü davranmanızı gerektiriyor.

İyimserliğinizi bugün gerçekçilikle dengelemeniz gerekiyor; büyük bir vaade eskisinden daha temkinli yaklaşmanız akıllıca olur. Kendi burcunuzdaki İlk Dördün, ertelediğiniz bir kararı artık vermeniz için size baskı yapacak.

Bugün kendi burcunuzdaki İlk Dördün ilişkinizde başlattığınız bir konunun ilk ciddi engeliyle karşılaşmanıza neden olabilir; partnerinizle her zamankinden ağır, gerçekten önemli bir konuyu konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu ağırlık size yabancı gelse de ilişkinize gerçek bir derinlik katacak. Karşılaştığınız kişiyle yüzeysel bir flörtten çok, ilk andan itibaren gerçek bir bağlantı kurma fırsatı bekar Yaylar için bugün doğabilir; bu kişi sizinle aynı ciddiyeti paylaşıyorsa, alışılmadık şekilde hızlı bir yakınlaşma yaşayabilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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