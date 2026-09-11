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Yay Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Başak Yeni Ayı’nın ardından kariyerinde yapmak istediğin bir değişiklik artık yalnızca fikir olmaktan çıkabilir. Yeni bir pozisyona başvurmak, yöneticinle farklı bir görev konuşmak veya yaptığın işi gösterecek bir dosya hazırlamak istiyorsan bugün ilk parçayı tamamla. Önünde yeni bir seçenek görünce birkaç farklı ihtimali aynı anda düşünmeye başlayabilirsin; bugün yalnızca en çok istediğin seçeneğin şartlarını araştır. Diğerlerini sonra karşılaştırırsın.

Para tarafında iş değişikliği ya da yeni bir görev düşünüyorsan yalnızca maaş rakamına bakmamalısın. Yol masrafı, çalışma saatleri, yemek veya evden çalışma imkanı toplam hesabı değiştirebilir. Kağıt üzerinde yüksek görünen rakamın sana ay sonunda ne bıraktığını hesapla.

Peki ya aşk? İlişkin varsa kariyer planın hafta sonu sohbetinin konusu olabilir. Karşındaki senden vazgeçmeni istemiyor olsa bile bu değişikliğin ortak hayatınıza nasıl yansıyacağını merak edebilir; fikrini savunmaya geçmeden önce neye takıldığını sor. Bekarsan iş veya mesleki çevreden tanıştığın biriyle sohbet başka bir yöne kayabilir; iş ortamında olduğunuz için karşı tarafın tavrından emin olmadan flört varmış gibi davranmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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