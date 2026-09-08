Sevgili Yay, Ay’ın Başak’a geçişi bugün kariyerinde senden daha fazla düzen ve sorumluluk isteyebilir. Yöneticinin son anda verdiği bir görevi üstlenmen gerekirse Mars-Satürn etkisi ilk anda sabırsızlık yaratabilir. Hangi işi önce yapacağını belirlediğinde yetişmen düşündüğünden daha kolay olabilir.

Maddi konularda yeni bir iş, yeni bir ortam için uygun bir kıyafet ya da aksesuar alman gerekebilir. Sadece tek bir etkinlikte kullanacağın pahalı bir parça yerine mevcut gardırobunla kolayca eşleştirebileceğin bir seçim daha mantıklı olabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa iş yoğunluğunu akşamınıza taşımamak önemli. Gün sonunda olayları birbirine karıştırmamalı ve partnerine de zaman ayırmalısın. Bekarsan işi nedeniyle sık gördüğün fakat özel hayatını pek bilmediğin biri hakkında öğreneceğin yeni bir şey ona bakışını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…