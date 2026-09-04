Sevgili Yay, bugün karşında sürekli birileri olabilir. Müşteriyle konuş, çalışma arkadaşına cevap ver, birinin senden ne istediğini öğren derken kendi programın geri planda kalabilir. Her söylenene anında “tamam” deme; önce senden ne kadar zaman isteyeceğine bak. Ay Yengeç’e geçtikten sonra gün içinde geçiştirdiğin daha kişisel bir mesele aklına gelebilir. Üzerini örtmek yerine ne yapabileceğine bak; düşündüğün kadar karmaşık olmayabilir.

Maddi konularda garanti süresi dolmak üzere olan pahalı bir eşyan varsa belgesini bulup şartlarına bakabilirsin. Küçük bir sorun başlamışsa sürenin geçmesini bekleme; ücretsiz kontrol ya da değişim hakkın varken kullan.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle ikinizi ilgilendiren bir gelecek planı hakkında konuşabilirsiniz. Her şeyi bir oturuşta çözmeye çalışmayın; önce ikinizin de ne istediğini söylemesi yeter. Bekar bir Yay burcu isen, yeni konuşmaya başladığın biri sana merak ettiği şeyleri doğrudan sorabilir. Konuşmak istemediğin bir konu olursa bunu söylemekten çekinme; birbirinizi tanımak için acele etmeniz gerekmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…