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Yay Burcu right-white
5 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Eylül Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün karşında sürekli birileri olabilir. Müşteriyle konuş, çalışma arkadaşına cevap ver, birinin senden ne istediğini öğren derken kendi programın geri planda kalabilir. Her söylenene anında “tamam” deme; önce senden ne kadar zaman isteyeceğine bak. Ay Yengeç’e geçtikten sonra gün içinde geçiştirdiğin daha kişisel bir mesele aklına gelebilir. Üzerini örtmek yerine ne yapabileceğine bak; düşündüğün kadar karmaşık olmayabilir.

Maddi konularda garanti süresi dolmak üzere olan pahalı bir eşyan varsa belgesini bulup şartlarına bakabilirsin. Küçük bir sorun başlamışsa sürenin geçmesini bekleme; ücretsiz kontrol ya da değişim hakkın varken kullan.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle ikinizi ilgilendiren bir gelecek planı hakkında konuşabilirsiniz. Her şeyi bir oturuşta çözmeye çalışmayın; önce ikinizin de ne istediğini söylemesi yeter. Bekar bir Yay burcu isen, yeni konuşmaya başladığın biri sana merak ettiği şeyleri doğrudan sorabilir. Konuşmak istemediğin bir konu olursa bunu söylemekten çekinme; birbirinizi tanımak için acele etmeniz gerekmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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