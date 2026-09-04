Sevgili Yay, Ay İkizler’deyken ilişkiler doğrudan gününün merkezinde olabilir; partnerinin söyledikleri ya da yeni tanıştığın birinin yaklaşımı seni düşündürebilir. Ay Yengeç’e geçtiğinde ise yüzeyde kalan konuşmalar daha kişisel meselelere dönebilir. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle ikinizi ilgilendiren bir gelecek planı hakkında konuşabilirsiniz. Her şeyi bir oturuşta çözmeye çalışmayın; önce ikiniz de ne istediğinizi söyleyin. Bugün asıl mesele hemen karar vermek değil, birbirinizi doğru anlamak olabilir.

Bekar bir Yay burcu isen, yeni konuşmaya başladığın biri seni daha yakından tanımak isteyip doğrudan sorular sorabilir. Hoşuna gitmeyen ya da fazla özel bulduğun bir soruya cevap vermek zorunda değilsin. Birbirinizi tanımak için acele etmenize gerek yok; sana rahat gelen kadarını paylaşman yeter. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…