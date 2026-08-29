Sevgili Yay, Ay bugün aşk ve keyif alanına geçiyor ve daha neşeli bir ruh haline geçiyorsun. İlişkin varsa, partnerinle eğlenceli bir şey yapmak son günlerin ağırlığını dağıtabilir. Ciddi konuları bugünlük biraz geri plana bırakabilirsiniz; birlikte güldüğünüz bir saat bile aranızdaki havayı yumuşatabilir.

Bekarsan, son günlerde başlayan bir flört ya da sohbet daha rahat ve eğlenceli bir hale gelebilir. Karşındaki insanın yanında kendin gibi davranabildiğini fark ediyorsan bunu önemse; her şeyin baştan çok ciddi olması gerekmiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…