Sevgili Yay, karşındaki kişinin aldığı bir karar seni hazırlıksız yakalayabilir. Güneş-Uranüs karesi ilişkiler alanını zorluyor. İlişkin varsa, partnerin planı değiştirebilir ya da beklemediğin bir şey söyleyebilir. İlk anda savunmaya geçmek isteyebilirsin; oysa önce ne olduğunu anlaman konuşmanın tonunu tamamen değiştirebilir.

Bekarsan, biri sana alıştığından daha hızlı yaklaşabilir. Bu tempo hoşuna gittiği kadar seni biraz ürkütebilir de. Uzaklaşmak yerine kendi hızını açıkça söylemen daha doğru olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…