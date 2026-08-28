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Yay Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, işinle karşındaki insanların beklentisi arasında sıkışabilirsin. Güneş-Uranüs karesi kariyer alanınla ilişkiler alanını karşı karşıya getiriyor; bir ortağın ya da yakın çalıştığın birinin son dakika kararı planını değiştirebilir. İlk anda tepki vermek yerine neyin değiştiğini anlamaya çalışman daha faydalı olur.

Maddi konularda bir anlaşmanın şartlarında değişiklik yaşanabilir. Yeni koşulları kabul etmeden önce baştan sona yeniden okumaya çalış.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin aldığı bir karar seni hazırlıksız yakalayabilir. Bekar bir Yay burcu isen, biri sana alıştığından daha hızlı yaklaşabilir. Temkinli olmakta fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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