Sevgili Yay, işinle karşındaki insanların beklentisi arasında sıkışabilirsin. Güneş-Uranüs karesi kariyer alanınla ilişkiler alanını karşı karşıya getiriyor; bir ortağın ya da yakın çalıştığın birinin son dakika kararı planını değiştirebilir. İlk anda tepki vermek yerine neyin değiştiğini anlamaya çalışman daha faydalı olur.

Maddi konularda bir anlaşmanın şartlarında değişiklik yaşanabilir. Yeni koşulları kabul etmeden önce baştan sona yeniden okumaya çalış.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin aldığı bir karar seni hazırlıksız yakalayabilir. Bekar bir Yay burcu isen, biri sana alıştığından daha hızlı yaklaşabilir. Temkinli olmakta fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…