Sevgili Yay, tutulma ev ve aile alanında gerçekleşiyor ve yaşadığın yer, taşınma ya da aile içindeki bir mesele konusunda karar vermen gerekebilir. İş hayatında evden yürüttüğün bir düzen veya aileyle bağlantılı bir sorumluluk da programını yeniden şekillendirebilir.

Maddi konularda evle ilgili bir ödeme, kira ya da tamirat konusu bir sonuca yaklaşabilir. Harcama yapmadan önce sadece bugünkü ihtiyacı değil, önümüzdeki birkaç ayı da düşünmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, birlikte yaşama düzeni ya da ailelerle ilgili önemli bir adım konuşabilirsiniz. Bekar bir Yay burcu isen, tanıdık bir çevreden biri dikkatini çekebilir; her yeni başlangıcın mutlaka yabancı bir yerden gelmesi gerekmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…