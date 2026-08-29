Sevgili Yay, Ay bugün aşk ve yaratıcılık alanına geçiyor ve içindeki üretme isteği canlanıyor. Son günlerin ağırlığı dağılıyor, yerini keyfe bırakıyor. İş hayatında kendi fikrini denemek bugün sana avantaj sağlıyor. Yarınki güçlü açı yaratıcı bir işi somutlaştırmanı destekliyor.

Maddi konularda keyif aldığın bir uğraştan kazanç bugün gündemine gelebilir. Bu fikri ciddiye almalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle eğlenceli bir şey yapmak aranızdaki havayı tamamen değiştiriyor. Bekar bir Yay burcu isen, seni güldüren biri bugün dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…