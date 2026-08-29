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Koç Burcu right-white
30 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 30 Ağustos Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bugün senin burcuna geçiyor ve son iki günün ağırlığından sonra kendini yeniden toparlanmış hissediyorsun. İş hayatında harekete geçme isteğin geri geliyor; tutulma boyunca ertelediğin ne varsa bugün el atabilirsin. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeninin etkisi de bugünden hissediliyor, yani attığın adım havada kalmıyor. Kendine güvenmelisin.

Maddi konularda tutulma döneminde beklemeye aldığın bir konu bugün yeniden gündemine giriyor. Beklemeye aldığın hesabı yeniden ele almak için uygun bir gün.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, son günlerin duygusal yorgunluğunun ardından bugün partnerine yaklaşmak ve içtenlikle yaşadıklarını açıklamak istiyorsun. Bekar bir Koç burcu isen, cesaretin geri geldiği için bugün bir adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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