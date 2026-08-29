Sevgili Koç, Ay bugün senin burcuna geçiyor ve iki gündür üzerinde olan ağırlık kalkıyor. İlişkin varsa, tutulma boyunca yaşadığınız duygusal yoğunluğun ardından bugün partnerine yeniden yaklaşmak istiyorsun. Ona uzun bir açıklama yapmana gerek yok; sadece yanına gitmen, elini tutman bile son günlerin havasını değiştiriyor. Cesaretin geri geldi, bunu kullanmalısın.

Bekarsan, bugün adım atma sırası sende. Son günlerde içine kapandıysan bugün o kapı açılıyor. Bir mesaj, bir teklif ya da bir davet için bugünü değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…