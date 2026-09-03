Sevgili Yay, bugün partnerinin ya da hoşlandığın kişinin senden beklediği bir şey konuşulabilir. İlişkin varsa, birlikte yapılacak bir plan ya da senden istenen bir değişiklik konusunda hemen söz vermemelisin. Yapabileceğin bir şeyse kabul eder, sana uymuyorsa nedenini anlatırsın.

Bekarsan, sana ilgisini açıkça gösteren biriyle karşılaşabilirsin. Onun cesur davranması senin de aynı hızda karşılık vermen gerektiği anlamına gelmiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…