Sevgili Yay, Son Dördün iş birliklerini ve bire bir görüşmeleri öne çıkarıyor. Bir müşteriyle teslim tarihi, bir ortakla görev dağılımı ya da birlikte çalıştığın biriyle sorumluluklar konusunda anlaşmanız gerekebilir. Konuşmanın sonunda kimin ne yapacağını açıkça belirlemek ileride çıkabilecek karışıklıkları azaltır.

Maddi konularda müşteriye verdiğin fiyat, alacağın ücret ya da ödemenin hangi tarihte yapılacağı kesinleşebilir. Konuştuğunuz şartları mesaj ya da e-posta üzerinden yazılı olarak saklamalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin senden beklediği bir şey varsa hemen cevap vermek yerine önce yapıp yapamayacağını düşünmelisin. Bekar bir Yay burcu isen, sana ilgisini açıkça gösteren birini biraz daha tanımadan söz vermek zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…