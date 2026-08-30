Sevgili Yay, Jüpiter senin yöneticin ve bugün ufuk açan alanından Satürn’e destek veriyor; Satürn de aşk ve yaratıcılık alanından karşılık veriyor. Büyük bir hayali gerçek bir projeye dönüştürebilmek için ihtiyaç duyduğun disiplin bugün daha kolay devreye girebilir. İş hayatında seni heyecanlandıran ancak bugüne kadar fazla büyük gördüğün bir hedefi parçalara ayırarak ilerlemeyi deneyebilirsin. İlk adımın kusursuz olması gerekmiyor; önemli olan gerçekten başlaman.

Maddi konularda eğitim, seyahat ya da gelecekte sana yeni bir alan açacak bir yatırım gündeme gelebilir. Bütçeyi en baştan belirlemek sonrasında rahat hareket etmeni sağlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, ilişkinize hem eğlence hem süreklilik katacak bir plan bugün gündeminize girebilir. Bekar bir Yay burcu isen, yalnızca heyecan veren değil yanında rahat hissettiğin biri de dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…