Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter bugün ufuk alanından Satürn’e destek veriyor, Satürn ise aşk alanından karşılık veriyor. Yani bugün özgürlük ihtiyacınla bağlılık isteğin birbiriyle çatışmıyor. İlişkin varsa, ilişkinize hem eğlence hem süreklilik katacak bir plan gündeminize girebilir. Ciddi kararlar bazen sana kısıtlayıcı gelebilir, ancak bugün bağlılıkla özgürlüğün aynı ilişkide yer bulabileceğini fark ediyorsun.

Bekarsan, hem seni güldüren hem güven veren biri karşına çıkabilir. Bu ikisinin aynı kişide olabileceğine inanmıyordun belki; bugün bunun mümkün olduğunu görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…