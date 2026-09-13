Sevgili Yay, Güneş-Mars uyumu bugün bir hedefe doğru sessizce, çevrene duyurmadan ilerlemeni destekliyor. Sonucu göstermek, süreci anlatmaktan daha etkili olacak.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi, gözden kaçırdığın küçük bir gideri fark etmene yol açabilir. Bugün yapacağın kısa bir kontrol ay sonunda işine yarar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcuysan, Ay-Venüs kavuşması içindeki bir duyguyu netleştiriyor; paylaşmak seni rahatlatır. Bekar bir Yay burcuysan, kimseye söylemediğin bir ilgi bugün içinde büyüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…