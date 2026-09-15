Sevgili Yay, gün içinde Ay'ın Akrep'teki son etkisiyle partnerinizden istediğiniz alanı tanımlamakta zorlanabilirsiniz; içe kapanık bir gün geçirebilirsiniz. Akşam Ay'ın kendi burcunuza geçmesiyle birlikte hem enerjiniz hem netliğiniz geri geliyor; bu konuşmayı akşama bırakmak size avantaj sağlayacak.

Bekar Yaylar için bugün ufuk genişliyor; tanıdık çevrenin dışından, belki farklı bir şehirden ya da tamamen yabancı bir ortamdan biri dikkatinizi çekebilir. Ay'ın kendi burcunuza geçmesiyle çekiciliğiniz zirve yapıyor, bunu fark etmeyecek biri yok gibi.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…