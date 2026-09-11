Sevgili Yay, ilişkin varsa kariyerin veya önümüzdeki dönem için düşündüğün bir değişiklik bugün ilişkinizin sohbetine taşınabilir. Karşındaki bu yeni düzenin birlikte geçirdiğiniz zamanı nasıl etkileyeceğini merak ediyor olabilir. Varsayımlar üzerinden konuşmak yerine yeni çalışma saatlerini veya programı önünüze koyup haftanızın nasıl değişeceğine beraber bakın.

Bekarsan iş ya da mesleki çevrenden biriyle arandaki sohbet alıştığından daha kişisel bir yere kayabilir. İş ortamındaki nezaketle flörtü birbirine karıştırmamak için yalnızca tek bir güzel sohbete güvenme. İş dışında da seninle iletişim kurmaya çalışıyorsa o zaman hikayenin başka bir tarafı olup olmadığını düşünürsün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…