Sevgili Yay, Ay’ın Aslan burcuna geçmesi partnerinle rutinin dışına çıkma isteğini artırabilir. Akşam yemeğini başka bir yerde yemek, kısa bir yolculuk planlamak ya da hafta sonu için bilet bakmak ikinize de iyi gelebilir; yalnız akşam saatlerinde fikir ayrılıklarını inatlaşmaya çevirmeyin.

Bekarsan normalde tanıştığın insanlardan oldukça farklı biriyle yolun kesişebilir. Başka bir şehirde büyümüş, sık seyahat eden ya da hayatını senden çok farklı yaşayan bu kişi merakını uyandırabilir ve sohbet beklediğinden uzun sürebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…