Sevgili Yay, ilişkinde güvenle ilgili bir konu kafanı kurcalıyorsa günün sabırsızlığıyla sevgilini sorguya çeker gibi konuşma. Seni rahatsız eden olayı anlat ve sonra gerçekten cevabını dinle; kafanda kurduğun ihtimalle onun anlattığı şey aynı çıkmayabilir. Hala aklına takılan bir nokta varsa onu da sakince sor.

Bekarsan normalde kolay paylaşmadığın bir konudan yeni tanıdığın biriyle konuşabilirsin. Sohbet samimi ilerliyor diye kendinle ilgili her şeyi bir günde anlatmana gerek yok; bazı şeyleri sonraya bırak. Böylece hem kendini daha rahat hissedersin hem de birbirinizi acele etmeden tanırsınız. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…