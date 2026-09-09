Sevgili Yay, ilişkin varsa bugün bazı şeyleri sadece ikinizin arasında tutmak isteyebilirsin. Venüs’ün Akrep’e geçmesi aşk hayatında daha özel ve içe dönük bir hava yaratıyor. Sen kafana takılan bir şeyi arkadaşlarınla konuşarak çözmeyi sevebilirsin ama bugün önce karşındakiyle konuş. İki kişilik bir meseleye gereğinden fazla ses karışmasın.

Bekarsan geçmişte konuştuğun biri tekrar ortaya çıkabilir. Venüs Akrep geçmişte yarım kalan duyguları hatırlatabilir ama her geri dönüş ikinci şansı hak etmiyor. “Neden şimdi?” sorusundan önce “Ben bunu tekrar istiyor muyum?” diye düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…