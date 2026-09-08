Sevgili Yay, ilişkide özgürlüğü ve rahatlığı seviyorsun; aşkın bir göreve dönüşmesi asla sana göre değil. Bugün iş yoğunluğu akşamınıza taşınırsa telefonu bir süre kenara bırakıp partnerinle geçirdiğin zamana odaklanman iyi olabilir.

Bekarsan sık gördüğün biri hakkında öğreneceğin yeni bir ayrıntı merakını artırabilir. Farklı insanları tanımayı zaten seviyorsun; hemen bunun nereye varacağını düşünmek yerine önce sohbetin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…