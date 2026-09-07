Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter’in Ay’la kavuşumu bugün ilişkinizde eğlenceyi ve yenilik isteğini büyütüyor. Partnerinle yeni bir aktivite denemek, farklı bir mekâna gitmek ya da birlikte hiç yapmadığınız bir şeye başlamak aranızdaki rutini kırabilir.

Bekarsan Ay-Jüpiter etkisi alıştığın kişilerden farklı düşünen birine karşı merakını artırabilir. Bir konuda tamamen zıt fikirlerde olsanız bile sohbetin tartışmaya dönüşmemesi ve birbirinizi merak etmeye devam etmeniz, aranızdaki çekimi beklemediğin bir yerden başlatabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…