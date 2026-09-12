Sevgili Yay, Terazi Ay'ının getirdiği rahat hava bugün seni sosyalleşmeye itiyor. İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerine söylemediğin küçük bir şey içini meşgul ediyor olabilir. Yengeç'teki Mars'ın karesi bunu saklamanı kolaylaştırsa da, açık konuşmak seni çok daha rahatlatacak.

Bekar bir Yay burcuysan, kimseye açmadığın bir ilgin var. Bugün adını koymasan da kendine karşı dürüst olman, ileride pişmanlık duymamanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…