Sevgili Yay, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi özgürlük ihtiyacınızla derinlik arayışını karşı karşıya getiriyor. İlişkisi olan Yaylar partnerinden istediği alanı tanımlamakta zorlanabilir; bunu bir kaçış gibi değil, ilişkiyi daha sağlıklı sürdürmenin bir yolu gibi anlatmayı deneyin.

Bekar Yaylar için gün, seyahat planları veya yeni bir çevre içinde beklenmedik bir kıvılcımın peşinden gitme fırsatı sunuyor. Dürüstlüğünüz bazen fazla keskin geliyor; söylediklerinizin doğruluğu kadar söyleyiş biçiminiz de bugün önem kazanıyor. Maceraya atılmadan önce bir kez de yanınızdakinin ne istediğine kulak verin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…