Yüzlerce Timsahla Dolu Nehirde Olimpiyat Müsabakası Yapılacak
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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c68...
2032 Brisbane Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları kapsamında düzenlenecek kano ile kürek müsabakalarının adresi netlik kazandı. Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Rockhampton kentindeki Fitzroy Nehri, dev organizasyonda sporcuları ağırlamaya hazırlanıyor. Yapılan teknik incelemelerin ardından nehrin parkur olarak seçilmesi kesinleşirken, bölgedeki dev timsah popülasyonu spor dünyasında geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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