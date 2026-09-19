Yüzlerce Timsahla Dolu Nehirde Olimpiyat Müsabakası Yapılacak

Eleştirilerin odağındaki Brisbane 2032 Organizasyon Komitesi, spor tesislerinin tasarımı ve güvenlik protokolleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Müsabakalar sırasında hem sporcuların hem de teknik ekibin emniyetini üst düzeyde tutmayı hedefleyen yetkililer, su altı ile su üstü izleme sistemlerini devreye sokmayı planlıyor. Önümüzdeki süreçte yarış alanının fiziki olarak timsahlardan arındırılması veya bariyerlerle izole edilmesi gibi radikal önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor.