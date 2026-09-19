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Yüzlerce Timsahla Dolu Nehirde Olimpiyat Müsabakası Yapılacak

Yüzlerce Timsahla Dolu Nehirde Olimpiyat Müsabakası Yapılacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 18:28
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2032 Brisbane Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları kapsamında düzenlenecek kano ile kürek müsabakalarının adresi netlik kazandı. Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Rockhampton kentindeki Fitzroy Nehri, dev organizasyonda sporcuları ağırlamaya hazırlanıyor. Yapılan teknik incelemelerin ardından nehrin parkur olarak seçilmesi kesinleşirken, bölgedeki dev timsah popülasyonu spor dünyasında geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c68...
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Uzmanlar Tarafından Yapılan İncelemeler Nehrin Uluslararası Yarış Standartlarına Uygun Olduğunu Ortaya Koydu

Uzmanlar Tarafından Yapılan İncelemeler Nehrin Uluslararası Yarış Standartlarına Uygun Olduğunu Ortaya Koydu

Uluslararası temsilcilerden oluşan teknik heyetler, müsabakaların gerçekleştirileceği nehir yatağında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Araştırma sürecinde suyun akış hızı, dönemsel seviye değişimleri, rüzgar yönleri ve bölgenin genel iklim koşulları detaylı biçimde analiz edildi. Nehir üzerinde bulunan Fitzroy Barajı’nın olası taşkın veya kuraklık senaryolarındaki etkisi de simülasyonlarla test edildi. Elde edilen verilerin ardından Dünya Kürek Federasyonu ile Uluslararası Kano Federasyonu, nehrin olimpiyat standartlarını taşıdığını belirterek kullanımına onay verdi.

Resmi Raporlarda Bölgede Yaşayan Yüzlerce Tehlikeli Canlıya Yer Verilmemesi Dikkat Çekti

Resmi Raporlarda Bölgede Yaşayan Yüzlerce Tehlikeli Canlıya Yer Verilmemesi Dikkat Çekti

Yayınlanan teknik değerlendirme raporu, kamuoyunda ve uluslararası basında büyük bir şaşkınlık yarattı. BBC Sport’un incelemesine göre, nehirde yaklaşık 500 tuzlu su timsahının barındığı bilinmesine karşın hazırlanan resmi evraklarda bu hayati detaydan hiç bahsedilmedi. Bölge ekosisteminin en yırtıcı üyelerinden olan tuzlu su timsahları, insan yaşamı açısından ciddi tehdit oluşturuyor. Geçmişte ölümcül saldırıların yaşandığı nehirden bahseden raporda bu riskin yok sayılması, sporcu güvenliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Organizasyon Komitesi Sporcuların Güvenliğini Sağlamak Adına Yeni Önlem Paketleri Üzerinde Çalışıyor

Organizasyon Komitesi Sporcuların Güvenliğini Sağlamak Adına Yeni Önlem Paketleri Üzerinde Çalışıyor

Eleştirilerin odağındaki Brisbane 2032 Organizasyon Komitesi, spor tesislerinin tasarımı ve güvenlik protokolleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Müsabakalar sırasında hem sporcuların hem de teknik ekibin emniyetini üst düzeyde tutmayı hedefleyen yetkililer, su altı ile su üstü izleme sistemlerini devreye sokmayı planlıyor. Önümüzdeki süreçte yarış alanının fiziki olarak timsahlardan arındırılması veya bariyerlerle izole edilmesi gibi radikal önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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